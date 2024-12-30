有案底妨礙社工聲譽 劉家棟被釘牌5年

【本報訊】在反對修訂《逃犯條例》的連串行動中，被控阻差辦公罪成的社工劉家棟昨日中午在社交平台貼文，自稱是「前社工」，又指已被社工註冊局以其案底及妨礙社工聲譽為由，「釘牌」5年。

翻查社工註冊局網上社工名單，劉家棟的社工資格今年11月已屆滿，網站顯示他的狀態仍然是「續期待批」。

劉家棟回覆傳媒時指出，他在10月申請續期，本月初接獲社局註冊局的信件，當中提到委員會考慮到其所犯罪行或導致社工專業受損，並考慮到該罪行的性質及嚴重性，決定將其社工註冊注銷5年。

指5年後嘗試再續牌 對於被注銷社工牌，他對傳媒指結果是預期之內，但不理解為何注銷年期長達5年，同時表明不同意社工註冊局在信中所提的原因，又指在相關過程間，註冊局未給予他機會作解釋，但他表示，現階段不打算上訴，也不會向註冊局查詢尋求解釋，但5年後會嘗試再續牌。

劉家棟在2019年7月27日的元朗警民衝突中，欲向警方爭取時間讓示威者散去，被指阻礙警方防線推進，被裁定阻差辦公罪成，刑期經過上訴後由原本一年減至8個月。