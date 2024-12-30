要聞港聞

尖沙咀餐廳惹祝融 疑油煙槽搶火

事發現場冒出濃煙。 事發現場冒出濃煙。
事發現場冒出濃煙。
【本報訊】昨晨9時許，尖沙咀彌敦道192至194號協成行九龍中心地下一間餐廳發生火警，冒出大量濃煙，多名途人報案求助。消防接報到場開喉灌救，並派出搜救隊協助。店內逾20名食客及職員自行疏散，幸事件中無人受傷。消防正調查起火原因，初步懷疑廚房油煙槽搶火肇禍。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者