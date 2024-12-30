尖沙咀餐廳惹祝融 疑油煙槽搶火

【本報訊】昨晨9時許，尖沙咀彌敦道192至194號協成行九龍中心地下一間餐廳發生火警，冒出大量濃煙，多名途人報案求助。消防接報到場開喉灌救，並派出搜救隊協助。店內逾20名食客及職員自行疏散，幸事件中無人受傷。消防正調查起火原因，初步懷疑廚房油煙槽搶火肇禍。