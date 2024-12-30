地盤玻璃嵌板逾噸重 帆布帶斷裂壓斃男工

勞處發停工通知 直至信納消除危害措施 西九龍一地盤有男工人，上周六（28日）使用機器吊運玻璃幕牆嵌板時，懷疑承載的帆布帶突然斷裂，事主猝不及防慘遭逾噸重玻璃嵌板壓住動彈不得。救援人員趕至把男工救出，惜他已陷入昏迷兼奄奄一息，送院經搶救後宣告傷重死亡。地盤承建商新鴻基地產對意外感難過，向死者家屬致以深切慰問，並全面配合相關部門調查。勞工處亦向地盤發出暫時停工通知書。

現場為西九龍連翔道一建築地盤。上周六下午約4時半，一名從事幕牆工作的姓梁（53歲）男工人，在室內以機器移動一幅2.5米乘兩米、重約1.2噸的玻璃幕牆嵌板時，懷疑承載玻璃嵌板的帆布帶突然斷裂，該幅玻璃嵌板隨即塌下，梁走避不及被嵌板壓住，工友見狀隨即報案求助。

救援人員到場移開玻璃嵌板將梁救出，但他已經不省人事，救護車將其送往伊利沙伯醫院搶救，惜最終證實傷重不治。警員封鎖現場調查，案件列作「工業意外」跟進。據了解，梁遺下太太和一名成年兒子。工業傷亡權益會促請勞工處徹查意外原因，並公布調查結果，如發現有人違反安全條例，必須作出檢控。承建商、分判商及僱主請為家屬做好善後安排，讓家屬渡過難關。

死者為地盤分判商工人 地盤承建商新鴻基地產指，對意外感到非常難過，並向死者家屬致以深切慰問。死者為地盤分判商的工人，新地將嚴肅跟進事件，地盤已全面停工徹查所有安全措施，並全力配合執法部門及相關部門的調查，亦會向死者家屬提供適切協助。

勞工處表示，處方高度關注事件，意外中一名男工在使用一組起重設備吊運幕牆的玻璃嵌板時，被墮下的玻璃嵌板擊中不治，對於在意外中有工友身故，勞工處十分難過，並對其家屬致以深切慰問。處方亦已派員到意外現場展開調查，已向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止該地盤所有幕牆安裝工程，包括吊運及處理玻璃嵌板，直至處方信納有關承建商已採取措施消除有關危害，才可復工。