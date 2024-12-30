明年經濟預測 港府料更為波動

【本報訊】經濟復甦步伐緩慢，市道疲弱。財金官員指本港今年在持續轉變和不確定的外圍環境中穩定前行，而展望明年，地緣政治和較長的高息環境等不明朗因素，會令市場增添波動，但指在中央政府的堅實支持、港府過去的開拓和努力下，本港經濟根基厚、市場韌性強，正在變局中開新格局、穩步前行。

財金官員昨在網誌中指本港過去一年全力「拚經濟、謀發展」，既為港商開拓新市場，亦引入新資金；預料香港全年經濟增長2.5%，失業率維持約3.1%的較低水平、通脹溫和、市民收入錄得實質增加。

該官員又指近月樓市漸趨平穩，交投上升，今年首11個月每月平均成交宗數約為4,450宗，同比增長22%。雖然零售及餐飲市道仍面對較大挑戰，但本月初中央恢復及擴大深圳居民「一簽多行」安排後，內地來港旅客人數顯著增多，剛過去的聖誕節假期街頭人頭湧湧，對零售及餐飲市道帶來支持。

當局指政府在明年會在3方面工作加速推進，包括更好發揮香港國際化的獨特優勢，強化「內聯外通」，進一步提升「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色和功能，同時會聯同粵港澳大灣區以至其他內地省市拼船出海，一起「走出去」開拓商機，發揮更大的聯乘效應。

擬鞏固金融貿易航運應對 為加強對本地創科系統性投入，該官員指政府會因地制宜加快培育新質生產力，包括用好香港投資管理有限公司「耐心資本」引導和槓桿市場資金的功能，支持策略產業的群聚和發展。

面對全球政經格局深刻重構，該官員指政府要以更整全的策略，鞏固和提升香港國際金融、貿易及航運中心的地位，致力打造高端人才集聚高地。以金融業為例，將繼續推動金融市場的全方位發展，讓香港市場發揮全鏈條的籌融資功能，更好服務實體經濟的發展。