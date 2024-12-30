功夫茶：的士連切兩線 逼後車入路肩

【本報訊】說到的士司機的駕駛態度，《功夫茶》近日發現網上流傳車Cam片段顯示，有的士從大右方快線越過中線再切至慢線，完全懶理後車司機能否及時察覺並配合。另有片段顯示有的士及私家車，於十字路口黃格內停車，行為十分自私。

從車Cam片段可見，在某段高速公路上，拍片司機原本是正常行駛在最左側車道上，其右前方一輛原本行駛在最右側車道的士突然急速變道，一連跨越兩條行車線將拍片司機逼向路肩，該司機及時變道及減慢車速，未釀車禍。而的士其後也駛入路肩，又變道回主路揚長而去。

的士私家車停黃格 阻塞交通 這種不顧他人且駕駛態度欠佳的情況，也不僅出現在的士司機身上。如另一條影片顯示，在佐敦的一段路口中，多輛的士與私家車疑因塞車雙雙停在路口中央的黃格線內，對需要橫向駛過的車輛構成了極大不便，發文者更直斥這些駕駛者「自私」。其實這種情況也反映了香港車多而相關配套不足的問題，加上有不少類似的「自私」駕駛者，令到原本惡劣的交通狀況更加雪上加霜。