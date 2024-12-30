遏鼠群須保衞生 設大垃圾桶45後巷試行

【本報訊】設法滅鼠之外，保持環境衞生對鼠患亦很重要。食環署多個分區環境衞生辦事處針對後巷等作跟進行動，「去蕪存菁」下改善鼠患問題。署方又試行容許餐廳在後巷擺放大型垃圾桶，阻止鼠輩咬爛垃圾袋覓食，現時已有45條後巷食肆參與計劃。

食環署透露，除善用「無鼠百分比」採取針對性滅鼠措施奏效外，多區亦因應區內情況推動防治鼠患及環境衞生的措施。其中，灣仔環衞辦積極參與地區防治鼠患活動，提供專業意見，例如先後在今年8月及12月參與由地區及相關企業聯辦的行動，令相關企業斥資為區內個別私人樓宇外牆加裝鼠擋。深水埗環衞辦亦積極跟進區內後巷，令其環境衞生，阻塞公眾通道及鼠患情況改善。

此外，食環署自2022年11月起試行容許持牌食物業處所在後巷擺放大型垃圾桶，以妥善地短暫存放垃圾待該些處所委聘的清潔人員收集。現時參與的後巷共有45條。

堵絕肉中鼠 貨物須直送店內 針對豬肉舖豬殼周地擺，曾出現「肉中鼠」的情況，食環署已在2023年4月底全面規定所有新鮮糧食店，除非獲食環署事先書面批准，否則所有運送的肉類或家禽均須直接送進處所內，且在任何時候都不得留置或存放於處所外。即使獲批准採用替代安排，肉類或家禽也須時刻妥善存放並須有適當保護。