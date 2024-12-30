熱能探測AI分析 善用科技精準打擊

【本報訊】新工具捕鼠之餘見成效之餘，環境及生態局與食環署亦「科技治鼠」，借助熱能探測及人工智能（AI）分析老鼠出沒的情況，令當局能針對性制訂防鼠滅鼠措施，實行「精準抗鼠」！

食環署自2022年10月起，試用熱能探測攝錄機監測系統，配以人工智能技術分析截取熱成圖像，偵測及記錄老鼠出沒的時間、頻率、路徑和活動範圍，協助客觀並有效地評估鼠患及制訂具針對性的防鼠滅鼠措施。新監察系統靈敏度及精準度較高，調查覆蓋的範圍較廣，而受環境因素影響的風險較低，更能有效反映鼠患分布情況及嚴重程度。

今年開始，署方更利用熱能探測攝錄機配以人工智能技術，逐區評核鼠患分布情況及嚴重程度，並且公布新「無鼠百分比」數據，以取代過往以老鼠咬囓誘餌（番薯）比率為基礎的「鼠患參考指數」，以助集中資源針對鼠患黑點。

無鼠百分比證2區情況改善 而今年上半年的全港整體「無鼠百分比」為95.1%。個別分區「無鼠百分比」顯示針對性的工作取得成效，如灣仔區的由2024年上半年的87.1%，改善至2024年下半年91.2%，深水埗區則由2024年上半年的90.3%，改善至2024年下半年93.0%。