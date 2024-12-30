引入夜間專隊 防治工具轉變 滅鼠新策略成效立見

【本報訊】除了推出《滅鼠約章》，今屆政府成立後，環境及生態局聯同食環署採用新的防治鼠患策略，包括引入夜間防治鼠患流動隊，轉用黏鼠板、酒精捕鼠器等工具捕鼠，滅鼠工作見成效。食環署今年首11個月共檢獲逾11萬隻活鼠及死鼠，較上屆政府的2021年同期多約80%，又說防治鼠患策略還在逐階段推行之中。

環境及生態局表示，食環署由2022年7月開始設立夜間防治鼠患流動隊，服務範圍涵蓋公眾地方（包括固定小販排檔區），並在今年5月至明年2月擴展至公眾街市，從而精簡人手調配，使流動隊可協助分擔在固定小販排檔區及公眾街市進行的晚間滅鼠工作。現時，夜間防治鼠患流動隊有61隊，而為支援歲晚清潔工作，流動隊將在明年1月至2月期間短暫增加至78隊。

首11個月檢逾11萬鼠 較3年前增近倍 在夜間防治鼠患流動隊設立後，食環署在今年首11個月共檢獲近8萬隻活鼠，較2021年同期的約3萬隻增加約1.6倍。連同死鼠，食環署今年首11個月共檢獲逾11萬隻老鼠，較今屆政府成立前、在2021年同期的逾6萬隻增加約80%。

與此同時，食環署在2022年下半年試行新型鼠夾及T形鼠餌盒、酒精捕鼠器和黏鼠板等新工具及技術，發現新方法均較傳統捕鼠方法有效，尤其街市等室內環境，黏鼠板的成效較之前可以增加數10倍之多。當局以過往較嚴重的新蒲崗大成街街市為例，一般只用老鼠籠捕鼠，一個月平均僅捉到4.5隻老鼠。

針對出沒習慣行動 採用黏鼠板酒精器 不過，自從2022年中增加夜間放置的老鼠籠及鼠餌，署方捉到老鼠的數目倍增；2022年10月開始試行酒精捕鼠器，捉到老鼠的數目又倍增，到2022年12月下旬捉到84隻老鼠。2022年11月底至2022年12月下旬試用黏鼠板的短短3個星期期間，已經捉到385隻老鼠，至第4個星期捉到482隻老鼠。食環署的所有街市其後均可因應情況採用酒精捕鼠器及黏鼠板捕鼠。

香港蟲害管理學會主席陳澤森亦指，今屆政府滅鼠工作「有表現」，尤其夜間滅鼠更能針對牠們的出沒習慣而行動。他認為老鼠永遠難一時三刻全面捕捉，「巴黎搞奧運都爆鼠患」，持續行動便能收效，亦要着重改善環境衞生，全面打擊老鼠的「食、住、行」。