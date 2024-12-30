《滅鼠約章》明出爐 治理鼠患 業界叫好

環境局食環署推動 邀物管法團簽署承諾防控 鼠患人人關注，亦與大眾保持環境衞生的意識息息相關。環境及生態局與食物環境衞生署明日（12月31日） 推出《滅鼠約章》，邀請住宅物業管理公司、業主立案法團等簽署，承諾負責相關處所內滅鼠及環境衞生的工作，而推廣防治蟲鼠的訊息；食環署亦會免費提供滅鼠的技術支援。環境局指正修訂法例，建議食環署可於私人處所滅蟲滅鼠後追討費用，避免私人處所業主等不主動滅蟲，等待政府的「免費服務」。滅蟲業認同做法，指「環境衞生個個人都有責任㗎嘛！」

食環署本月31日起會邀請各私人住宅、房屋協會、過渡性房屋、資助出售房屋、租置計劃屋邨的物業管理公司、業主立案法團和居民組織簽署約章。參與約章的處所須承諾會委派人員擔任滅鼠聯絡大使，負責統籌屋苑或大廈內防治鼠患工作。他們須進行常規巡查，為設施安排所需維修和保養，並在屋苑或大廈內提供適當的潔淨和垃圾清理行動。

須監察治鼠表現 宣傳教育居民 除在屋苑或大廈內採取防鼠措施，參與者須監察所聘用的防治蟲鼠服務承辦商的質素和表現，並妥善保存防治蟲鼠工作的相關紀錄，以及透過宣傳和教育向居民傳達防治鼠患的訊息，鼓勵居民改善環境狀況，養成良好個人衞生和保持環境清潔的習慣。

參與者會獲食環署免費提供防治鼠患的技術支援，包括獲邀參與由食環署舉辦的防治蟲鼠講座。另外，食環署會向參與者頒發約章的證書及標貼，並刊載參與機構及處所的名單於專題網頁，以示肯定。署方日後視乎約章推出後首階段的實踐經驗，會考慮適時將約章擴展至其他業界。

另一方面，政府在本月4日向立法會提交《2024年公眾衞生及市政（修訂）條例草案》。若條例獲立法會通過，食環署可以向負責大廈管理的人士，如業主立案法團和物業管理公司發出通知書，要求盡快處理大廈公用部分的蟲鼠問題。

已提交草案 可滅鼠後追討費用 如私人處所蟲鼠侵擾的情況嚴重，需要政府即時介入消除蟲鼠，食環署事後亦可向涉事處所擁有人追討滅蟲鼠的費用，避免有關人士視之為政府的免費服務。

修例草案又建議授權食環署於私人地方設置器材監測蟲鼠孳生，以及可直接要求物業管理公司處理大廈公用部分的蟲鼠孳生問題，亦打算增加未有遵守要求滅鼠時最高罰則至罰款2.5萬元及每日罰450元。

香港蟲害管理學會主席陳澤森認為，《滅鼠約章》值得做，令私人地方業主、物管公司與當局有共識，推動全民「加多幾錢肉緊」改善環境衞生滅鼠，「大家都負番責任」。對於修例建議，陳相信有助食環署跟進無法團大廈的情況，能向業主施壓，推動改善環境衞生。

住宅物業管理公司、業主立案法團等均可參與約章。 《滅鼠約章》參與者需負責統籌屋苑內防治鼠患工作。 滅鼠有成效