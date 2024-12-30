「護動」嘉年華 導盲工作犬訓練示範

【本報訊】深水埗Running Pet「護動」嘉年華於昨日在饒宗頤文化館舉行，不僅有導盲犬協助視障人士出行的示範與分享，還有多個紀律部隊的工作犬訓練示範。另外，現場還有多項與寵物的互動遊戲可供參與。

提供寵物速畫狗狗瑜伽 香港導盲犬協會於是次嘉年華，派出視障人士及他們的導盲犬到現場作出分享及示範，市民可一睹導盲犬工作時的認真態度。翻查平等機會委員會的數據，截至今年4月，全港僅有約50隻導盲犬，此次嘉年華也是難得能與導盲犬作近距離互動的機會。同時，現場還有紀律部隊的工作犬作訓練示範，這些「好朋友」們平時在工作前線奮戰，捨生忘死保護着市民的生命和財產安全，是次能在嘉年華中與牠們互動。

另外，現場還免費提供寵物速畫，能讓各寵物主人能為愛寵留下一個美好回憶；還有由國際瑜伽導師免費教授的「狗狗瑜伽Doga」；以及由主辦方推出，主人及寵物於戶外互相合作的「Running Pet定向運動」遊戲等。不少市民也帶同自己可愛的寵物一起參與活動，現場的小朋友們也與平時難得一見的各種工作犬作親密互動。