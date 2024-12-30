冬日美食節煞科 攤檔劈價求清貨

少旅客赴展覽 無特色銷情淡 第22屆香港冬日美食節於昨日來到最後一日，並提早在晚上7時結束。有市民於早上把握最後機會入場，惟場內未見相當擠擁，試食及熟食檔較多人流，入場人士大多都為本地人，都帶同買餸手推車入場，甚少見到旅客。有首次參展的泰國零食商戶認為，過去幾日生意並不理想，較預期少一半，亦只及今年7月「零食世界」展覽的25%。不少攤檔則趁最後一日減價促銷，希望不用將貨品帶離會場。

僅試食熟食檔人流旺 市民何女士表示在美食節的第一天已經來過，並趁昨日是最後一天再來掃平貨，更表示特意清理了家中的冰箱，以待於美食節購物儲貨過年。亦有市民指場內貨品的售價比其他地方便宜，因此花費了大約3,000元購買臘味及零食等，不過亦指出今年美食節場內的人流較往年少。另外亦有人認為美食節貨品種類較少，亦不太有特色，價錢也不算特別便宜，坦言感到有點失望。

參展商張女士表示已經參展了3年，見到不少消費者今年都會比較謹慎，不會因為便宜便買很多，又指因為市道差，攤位都大力促銷，甚至推出買一送一優惠。參展商林女士則表示，疫情前明顯有較多遊客，今年卻很少見到旅遊巴載客到來，入場人士大多都是推手推車的本地市民，而非拉着行李箱的遊客。

海味泰國零食生意差 售賣海味的檔主指出，今年美食展的人流較往年差，生意額亦少兩成至三成，期望最後一日可藉減價促銷清貨。另外，有首次參展的泰國零食商戶認為，過去數日的生意都不太理想，甚至較預期少一半，亦只有今年7月另一個展覽的四分之一。

不過亦有檔主認為今年的市道不錯，有售賣臘味的檔主指目前已出售了約八成產品，形容人流是比預期好，估計人流按年升約兩成至三成。他又預計最後一日會有更多遊客入場，並認為在「一簽多行」帶動下，會有更多內地旅客，有助帶旺生意。