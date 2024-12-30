失事波音737機齡15年 傳日前引擎多次熄火
【本報綜合報道】濟州航空客機昨日在南韓務安機場降落時墜毀，有曾於上周五（27日）乘搭同一客機的旅客稱，當日飛機引擎發生過故障。
起飛時無異常情況報告
失事客機機型波音737-800，於2009年8月出廠，飛機機齡15年。一名乘客表示，上周五與家人在曼谷登機，當時引擎多次熄火，他很着急，空中服務員卻說沒有問題，航班最終延誤了一小時才起飛。其他乘客也提出疑慮，但飛機繼續飛行，飛行過程中沒有出現其他問題，安全抵達務安機場。泰國機場公司總裁吉瑪那瓦指，失事客機從曼谷蘇凡納布米機場起飛時，無論是飛機還是跑道都沒有異常情況報告。泰國移民局已掌握失事客機上的兩名泰國女乘客名單，正等待航空公司正式確認。
失事客機原定昨早11時40分執飛濟州往北京的航班，中國遊客沈女士憶述早上9時抵達機場後，航空公司告知飛機延誤，後來表示飛機起火。沈女士和其他候機乘客看新聞才知道飛機失事，感到十分害怕。由於僅餘的一家中國航空公司機票已售罄，考慮坐船回國。
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