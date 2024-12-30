失事波音737機齡15年 傳日前引擎多次熄火

起飛時無異常情況報告

失事客機機型波音737-800，於2009年8月出廠，飛機機齡15年。一名乘客表示，上周五與家人在曼谷登機，當時引擎多次熄火，他很着急，空中服務員卻說沒有問題，航班最終延誤了一小時才起飛。其他乘客也提出疑慮，但飛機繼續飛行，飛行過程中沒有出現其他問題，安全抵達務安機場。泰國機場公司總裁吉瑪那瓦指，失事客機從曼谷蘇凡納布米機場起飛時，無論是飛機還是跑道都沒有異常情況報告。泰國移民局已掌握失事客機上的兩名泰國女乘客名單，正等待航空公司正式確認。