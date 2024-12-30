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新任華駐韓大使發文致哀
新任華駐韓大使戴兵發文致哀。
【本報綜合報道】新任中國駐南韓大使戴兵昨日在社交平台「X」發文，向務安機場空難的遇難者及其家屬表示哀悼。
證無中國公民傷亡
戴兵指，務安機場發生的悲慘航空事故令人深感悲痛，為罹難者祈禱，並代表大使館同事向罹難者家屬和受傷者致以誠摯慰問。此前，中國駐光州總領館證實，事故中無中國公民傷亡。
大使館向罹難者家屬和受傷者致以誠摯慰問。
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