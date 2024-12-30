事發時天氣良好 機場能見度正常

【本報綜合報道】根據南韓氣象廳資料，濟州航空空難發生時務安機場地區天氣良好，無降雨，風速約為1m/s，幾乎沒有風，且能見度有9公里，視野無問題。

濟州航空原本營運3條航線，包括南韓往返大阪、峴港和曼谷，但由於新冠疫情，公司於2020年完全暫停營運。去年4月，公司時隔4年恢復營運，率先重開濟州往返務安的內陸航線。

務安機場本月才開始每日營運國際航班，是啟用17年來首次，濟州航空則在本月8日開通飛往長崎、台北、曼谷、亞庇的定期航班，而失事的7C2216航班是往返曼谷和務安，每周有4班。空難後，濟州航空承諾盡一切努力解決事故，深表歉意。

冬季候鳥路線與航線重疊 據南韓機場公社統計，全國14個機場（不包括仁川機場）鳥類撞擊事件從2019年91宗增至去年130宗。在候鳥遷徙或經過南韓的季節，鳥擊風險更大，特別是在冬季11月至12月，過百萬隻候鳥飛行路線與飛機的航線可能重疊。務安機場附近的全羅南道務安郡現慶面和雲南面，擁有一片大型灘塗濕地，供候鳥中途停歇。

鳥類專家指出，飛機起降過程中鳥擊風險較高。鳥類通常在1,000米以內的高空飛行，與飛機起降時的高度重疊。在起降時發生鳥擊的情況下，能夠採取應對措施的時間非常有限。