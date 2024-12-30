務安機場跑道災難級設計 驅鳥工作不到位

未發揮緩衝作用 盡頭建圍牆捉蟲 南韓務安機場昨日發生嚴重空難，全機人員幾乎全數罹難。中國資深機長陳建國分析事故成因，認為機師可能遇上鳥擊後，慌亂中忘記放下起落架肇禍。同時，機場驅鳥工作做得不好，機場安全道設計有問題，無發揮好緩衝作用，盡頭更設有一道圍牆。

事發片段顯示，飛機還未降落時右引擎出現喘振迹象。陳建國認為，如果是鳥擊導致引擎喘振，起落架應可正常放下。起落架未放出時收在機腹下面，即使右引擎因鳥擊出現故障，通常不會導致起落架不能放出，因為左引擎為起落架提供主要動力。如果引擎無法提供動力，起落架也可以靠人工解除上鎖，靠自身重力掉下來。

質疑忽略放下起落架 按照慣例，着陸客機在305米以上高度就要放下起落架。如果鳥擊在305米以上發生，起落架還未正常放下，駕駛艙介面會發出警告，提醒機師不能夠降落，而是進入復飛程序。陳建國判斷，機師徹夜飛行後過於疲勞，遇上鳥擊之後被引擎喘振分散注意力而忙中出錯，可能遺漏正常操作程序，忽略放下起落架及警告，急於操縱飛機落地造成失事。

指減速板無充分展開 航空專家王亞男分析片段指出，失事飛機減速板並沒有充分展開，需調查是否鳥擊或機師操控失誤造成。飛機在沒有起落架的情況下，以機腹和引擎直接接觸跑道向前高速滑行，產生了大量熱量。而飛機減速效果始終不夠充分，最終衝出跑道撞擊外側障礙物，導致解體甚至起火爆炸，成為嚴重傷亡直接原因。

陳建國稱，一般機場的設計是在跑道延伸線上會有很長安全道，作為緩衝防止飛機衝出跑道，但務安機場的安全道緩衝做得不好。航班起降一定要做好驅鳥，一般用稻草人、聲波、液體、光線等驅趕。陳建國提到，鳥擊在飛機飛行過程中較為常見，並威脅航空安全，機師處置類似情況時一定要更加小心謹慎。

雖然飛鳥速度不快，但飛機速度非常快，由於撞擊力與重量和速度的平方成正比，一隻100克麻雀與時速400公里飛機相撞，可瞬間產生兩噸重衝擊力，輕則損傷飛機，重則機毀人亡。1990年至2023年間，美國錄得28萬宗鳥擊事件，其中去年就有1.84萬宗，大幅超過疫情前的2019年。航空器最易受鳥擊的部位是引擎，其次是機翼、駕駛艙擋風玻璃和機鼻等。駕駛艙擋風玻璃和引擎葉片等部位如果發生鳥擊，比較容易引發飛機損毀。本報綜合報道