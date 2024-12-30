「現在應講遺言嗎」 乘客下秒失聯

傳短訊「有鳥卡在機翼」

一名乘客家屬在務安機場等待時，透露從機上親人收到「飛機出現問題」的通知後，至今無法聯繫上對方。對話紀錄顯示，乘客於上午9時傳訊息稱：「等一下，有鳥卡在機翼上。」家屬回覆「我的天啊」，乘客又說「現在無法降落」，家屬問「甚麼時候開始的？」乘客於9時01分發出最後一則訊息：「剛剛，我現在應該講遺言嗎？」