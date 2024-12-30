「現在應講遺言嗎」 乘客下秒失聯
【本報綜合報道】濟州航空客機遇上空難，有乘客遇難前傳訊息給家人指飛機發生意外，「我現在應該講遺言嗎」，下秒就失去聯絡。
傳短訊「有鳥卡在機翼」
一名乘客家屬在務安機場等待時，透露從機上親人收到「飛機出現問題」的通知後，至今無法聯繫上對方。對話紀錄顯示，乘客於上午9時傳訊息稱：「等一下，有鳥卡在機翼上。」家屬回覆「我的天啊」，乘客又說「現在無法降落」，家屬問「甚麼時候開始的？」乘客於9時01分發出最後一則訊息：「剛剛，我現在應該講遺言嗎？」
濟州航空官網在空難後已變為黑白頁面，航空公司代表理事金利培表示，已組成事故對策特別小組，將全力善後並支援遇難者家屬。濟州航空為出事飛機投保10億美元（約78億港元）責任保險賠償。美國波音公司就事故與濟州航空保持聯繫，並向遇難者家屬表示慰問。
濟州航空成立於2005年，是濟州特別自治道（濟州島）和愛京集團合資企業，主要提供往返濟州島至南韓本土及國際航班服務，務安機場空難為濟州航空成立19年來首次大型航空事故。濟州航空共有40架飛機，均為波音737系列飛機，平均機齡達14.8年。從2019年至本年8月，南韓8家航空公司罰款總額為138億韓圜（約7,266萬港元），其中濟州航空繳納37.8億韓圜（約2,000萬港元）佔最多。
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