疑極度恐慌 生還空少失事故記憶
【本報綜合報道】濟州航空空難事件中，僅有兩名空中服務員獲救，其中一名幸存者是33歲李姓空少，他在醫院時反問醫生「我為甚麼在這裏？」似乎忘記了事故當時情況。
當地取消迎新年活動
李先生負責服務飛機後方乘客，他左肩骨折，頭部受傷，但意識清醒及脈搏正常，可以行走。他憶述在客機抵達前繫好安全帶，以為飛機已經降落，但之後沒有記憶。家人打算把李先生轉往首爾一家大醫院治療，醫生指他疑似失憶可能與極度恐慌有關。另一名生還的20多歲空姐沒有生命危險，她指飛機失事前一個引擎冒煙並爆炸。兩名幸存者當時都在飛機尾部緊急出口區域，飛機撞牆後後尾部脫落，他們因此獲救。
為哀悼事故遇難者，光州市和全羅南道接連取消原定的迎新年活動。光州市召開地區災難對策本部會議，宣布即日起至下月4日定為哀悼期，並取消除夕跨年敲鐘儀式和元旦觀日出活動。全羅南道長興郡等地取消元旦觀日出活動。死者中包括5名長興郡居民，長興郡決定為遇難者家屬提供葬禮支援。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：