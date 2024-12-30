疑極度恐慌 生還空少失事故記憶

當地取消迎新年活動

李先生負責服務飛機後方乘客，他左肩骨折，頭部受傷，但意識清醒及脈搏正常，可以行走。他憶述在客機抵達前繫好安全帶，以為飛機已經降落，但之後沒有記憶。家人打算把李先生轉往首爾一家大醫院治療，醫生指他疑似失憶可能與極度恐慌有關。另一名生還的20多歲空姐沒有生命危險，她指飛機失事前一個引擎冒煙並爆炸。兩名幸存者當時都在飛機尾部緊急出口區域，飛機撞牆後後尾部脫落，他們因此獲救。