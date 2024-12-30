鳥群突襲客機 韓最慘空難179死

波音737起落架無放下 迫降撞牆爆炸 新年前夕南韓發生境內最嚴重空難，濟州航空公司一架波音737-800客機昨日在全羅南道務安國際機場降落時，疑因鳥擊導致起落架無法正常放下，以機腹着陸時偏離跑道高速撞向圍牆。客機隨即爆炸起火，全機181人中179人罹難，僅兩人生還。南韓進入為期7天的國家哀悼期，務安機場跑道將關閉至明年元旦日早上5時。

僅兩空服生還 韓哀悼一周 失事客機航班編號7C2216，載有6名機組人員及175名乘客（韓籍173人，泰籍2人）。客機昨凌晨2時半自曼谷蘇凡納布米國際機場起飛，原定早上8時半抵達務安機場。客機在務安機場1號跑道時無法降落，於是復飛試圖降落，結果再嘗試着陸時失事。

引擎現火光 以機腹硬着陸 國土交通部航空政策室室長朱鍾浣表示，務安機場塔台早上8時57分向客機發出鳥擊預警，僅一分鐘後便收到機長發出「Mayday」緊急求救信號。客機於9時試圖在19號跑道着陸，9時03分在沒有打開起落架下以機腹着陸，最終撞到機場圍牆而爆炸起火。客機本來嘗試在1號跑道降落，但收到鳥擊預警不久後發出求救信號，當時塔台發出在反方向跑道降落指令，機長按指令在降落過程中發生事故。國土交通部強調，務安機場跑道長2,800米，事故不是跑道長度不足所致。有圖片顯示，客機着陸前右側引擎疑似出現火光。

除了機尾外，客機其餘部分幾乎燒毀殆盡。消防員於9時46分初步撲滅火勢，11時10分發現兩名生還者，分別為一男一女空中服務員，他們均沒有生命危險。最年幼遇難者僅3歲，最年長則是78歲，有5名死者是10歲以下兒童。航空鐵路事故調查委員會證實，客機兩個黑盒均已尋回，但當中的飛行資料紀錄儀部分受損，另一個駕駛艙語音紀錄儀保存完好。

尋回黑盒 遇難者最細3歲 通常黑盒解讀工作需一周左右，但解讀受損紀錄儀可能需要一個月左右。如果受損嚴重，可能需要交給美國國家交通安全委員會解讀，需時6個月以上，將影響事故調查進度。代行總統職權的副總理兼企劃財政部長崔相穆宣布，把全羅南道務安郡列為特別災難地區。他向遺屬表示誠摯慰問，將切實查明事故原因，防止類似事故再次發生，中央災難安全對策本部將投入必要資源。因彈劾而停職的總統尹錫悅在社交平台發文，慰問空難死者家屬。

事故現場以及全羅南道、光州市、首爾市、世宗市等17個市、道將設置靈堂，中央政府全部門、地方政府和公共機構辦公樓下半旗，公職人員將在胸前別絲帶致哀。南韓境內對上一次嚴重空難於22年前發生，一架中國國際航空波音767-2J6ER在釜山墜毀，造成129人死亡。本報綜合報道

機腹着地 客機右方引擎（紅圈示）遭鳥擊。 救援工作者處理遇難者遺體。（Getty Images圖片） 撞向圍牆 波音737-800客機致命空難事件簿 濟州航空空難地圖 猛烈爆炸 救援人員在現場整理事故遺物。