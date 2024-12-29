假期完結疫潮至 小心駛得萬年船

聖誕假期完結，僅拆禮物日當日（26日）及翌日（27日），兩日間便迎來逾92萬人次入境，反映假期放完，港人亦要回歸正常生活。然而，世道並不太平，疫病處處，尤其港人最愛出遊的日本，流感、新冠、蘋果病等數疫同時活躍；內地情況一樣不容小覷，不僅流感病例上升，人類偏肺病毒亦在肆虐。一場假期，隨時樂極生悲，將病毒帶入本港。

日本厚生勞動省最新數據顯示，流感患者數量連續9個星期上升，本月16至22日的一周內，全國新增逾21萬名流感患者，約為前一周的兩倍；全國約5,000間定點醫療機構中，平均每間機構有逾42人確診，超過被視為是警戒水平的30人，數字創近10年新高。東京都時隔6年，再度發布流感流行預警。而俗稱「蘋果病」的傳染性紅斑病仍然方興未艾，日本儼然淪為病毒大國。

與此同時，內地疾控機構監測數據顯示，本月中旬起，門診急診流感病例中，人類偏肺病毒感染在南北方均見增加，特別在14歲及以下病例中的陽性比率呈上升趨勢。專家指出，人類偏肺病毒是呼吸道病毒，其病徵跟流感相似，但比較大機會感染下呼吸道，引起肺炎的機率亦較其他病毒高。目前沒有專門疫苗針對這個病毒，亦沒有抗病毒藥物，主要靠患者自身抵抗力對抗，因此對老年及兒童等免疫力較弱群組的危害最大。

事實上，本港病毒傳播速度並無稍歇，聖誕假期期間，本港求診人次急增。醫管局數據顯示，22日至27日的6日內，每日到急症室首次求診數目達到4,866至5,831人次，多間公院急症室的輪候時間均達8小時甚至更久。公院內科住院病床「過夜」使用率同樣急升，達到95%至108%，其中多日錄得超過100%。根據過往經驗，年尾除夕求診人數比聖誕假期有過之而無不及，預料急症室逼爆情況仍未見頂，病人「瞓走廊」一幕隨時重現。至於向私家醫生求診的流感及新冠患者也是有增無減，醫學會會長已呼籲留港醫生取消休假，開診以應付患者。

由此可見，聖誕節雖是普世歡騰的節日，但隨着旅遊人潮增加，出入境人數大增，亦同時增加了病毒散播的風險。正如有專家指出，新冠疫情爆發的幾年間，因為人人戴口罩和減少外出，流感個案幾乎絕迹，但隨着社會復常，所有防疫措施撤銷，各類病毒即時轉趨活躍，「免疫負債」還之不盡，人們只有提高衞生意識、強身健體增加抵抗力應對。

更須指出，禽流感在香港一直沒有停止，上月漁護署接獲港大通知，在米埔一個環境樣本驗出H5N1禽流感病毒。美國日前更出現首宗人類感染禽流感H5N1重症個案，也是首次有患者在非禽畜飼養場染疫。基因分析顯示病毒出現變異，可能導致病毒更容易感染人類上呼吸道。總而言之，病毒縱橫交錯，沒有地方可以避免，美國卻在此際傳出候任總統特朗普有意退出世衞組織，為人類抗疫之途蒙上重重陰影。