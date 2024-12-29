笑看天下：展望新年 唔慌好嘢

2024年即將隨冷風而逝，新的一年，究竟係提振之年，定係動盪之年、裂變之年？事實上，一葉落而知天下秋，市道蕭條，正如本報「正論」話齋，執笠潮依然不斷，除了大型建築公司相繼傳出財困，戲院更是排住隊結業，位於南昌的嘉禾V Walk官網顯示「暫停營業」，倘結業便是今年內第9間。

不僅香港市道差，內地在剛過去的聖誕電影檔期，即24、25日，票房亦只有7,724萬元人仔，跌至近10年來最低點。據悉，大部分片商瞄準的都是快將到來的賀歲檔和跨年檔，其他原因也與目前經濟不景氣，以及票價高昂有關。不妨聽聽一些網民的心聲，老朽覺得這最能反映此刻實際情況。有網民慨嘆，年輕人找不到工作，中年人失業，老年人沒體力及需求，難道要靠兒童消費嗎？亦有網民認為，天天活在焦慮中，哪裏還有心情看電影？

看國外，特朗普即將再次上台，呢個「風雲人物」有可能令時局不動盪嗎？刻下俄烏戰事持續，俄羅斯總統普京日前出席歐亞經濟委員會最高理事會會議後表示，俄方正努力結束與烏克蘭的衝突，但同時一定會報復打擊俄領土的行為，在必要時會再次使用榛樹新型高超音速中程導彈。此外，以巴衝突戰事外溢，以色列空軍日前空襲也門多個目標，包括機場、發電站和港口，造成近50人死傷。據悉，空襲機場時，世衞組織總幹事譚德塞正準備上機，幸好安全無恙。

另一方面，臨近年尾病毒特別兇猛，日本流感按周倍增，感染人數超過流感警戒線；而美國禽流感亦有擴散趨勢，多州動物園有大型貓科動物懷疑染病亡，更出現首宗人感染禽流感重症病例！新的一年，提振嘅恐怕多數係啲衰嘢！