自成一家：跟足指引只是基本要求

香港8名立法會議員赴日考察，在社會上劣評如潮。不過參加考察團的立法會議員似乎有不同的看法，堅稱這次活動並非旅行，而且開支預算跟足指引，最終亦沒有超出預算。這不由令我想起早前參加的一個內地活動。

話說大約十多天前，內地一家機構邀請我到北京出席研討會，食宿和交通費全包。於是我上網購買機票，發現最貴的要接近3,000元，最便宜的則是1,000元的廉航，立即買了後者，畢竟我這次來回只有3天，不需要帶太多行李。後來證實我的做法是對的。香港到北京只是3個半小時航程，我乘坐的座位雖然狹小了點，但看一會書和寫文章，然後休息一陣子，很快就抵達北京機場，沒有任何不適感。

我身為活動嘉賓，按道理大可以選擇價錢昂貴的航班，不過我明白近年內地經濟欠佳，舉行活動殊不容易，應該為主辦方節省點開支，反正對我沒有帶來太多不便。同樣道理，這次日本考察團的開支雖然沒有違反議會指引，但議員也應顧及社會觀感，尤其是目前財赤嚴峻，最好不要坐商務座位。一眾代議士欠缺政治判斷，這才是令人最擔心的。

而立法會議員抱着跟足規則就沒有問題的思維，已經不是第一次。去年議會表決法案時，許多議員被發現沒有出席參與表決。有來自法律界的立法會議員不但沒有反省，更洋洋灑灑寫了數千字的文章，力證出席人數少並無礙法案的法定效力，其幼稚的行徑令人嘆為觀止。這些議員似乎忘記了，規則只是做事的基本底線，市民對他們還有其他期盼，包括認真參加會議，以及具備高尚的操守。明年是新一屆立法會選舉，有意角逐連任的議員是時候想想如何重拾市民對他們的信心。