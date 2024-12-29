冰鑑春秋：公然賄賂的民主政治

特朗普2017年就職大典，向外募得了1.07億元（美元‧下同），這次捲土重來，許多廠商為了討好這位手握重權的狂人，也紛紛慷慨解囊，預計應該遠遠超過2017年的紀錄，創下歷史新高。

目前已知至少有13家企業捐贈超過100萬元，而2017年的紀錄是18家；更引人注意的是，曾經於2021年宣稱因國會山莊暴動案，從此不會贊助特氏的企業，現在也大批轉向。包括福特、豐田、Intuit，以及美國藥物研究與製造商協會各捐100萬元，而高盛、通用汽車、美國銀行、AT&T和五金公司史丹利百得，這次也都共襄盛舉。許多企業還是10年來首度捐贈，可見這些企業家的巴結程度。

捐得多的人當然會有福利，比如捐款達100萬元或協助他人募得200萬元者可拿到6張門票，還可參加就職典禮前幾天的一系列活動，其中有與內閣提名人選的招待會、燭光晚宴，以及特朗普伉儷出席的正式晚宴和一場黑領結舞會。但這都不是重點，因為對這些企業，特別是之前曾經表達反對特朗普立場的公司來說，與其說是贊助，不如說是「道歉費」。

當年這些企業都得罪過特朗普，如今特朗普大權在握，而且還未正式上任便已經先聲奪人，顯然準備來一場天翻地覆的大展拳腳，這讓企業家們怎能不戒慎恐懼，只好趕快奉上「道歉費」，否則特朗普未來只要隨口一句話，可能就會讓公司吃不了兜着走。表面上這是合法的政治獻金，實際上美國法令對這類獻金的用途管制向來寬鬆，就職大典各國嘉賓大都自己買單，其他也多為政府單位預算支應，到最後這些名為贊助典禮的獻金，多數都落入當選者的荷包裏去了。這種公然賄賂的所謂民主政治，真令人搖頭嘆息。