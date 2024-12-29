龍吟虎嘯：中美變動世界跟着動

中美博弈不僅是中美兩國的事情，而是世界百年變亂交織大棋局的問題。中美是當今世界力量最強、影響最大的國家，中美博弈無論動作大小、涉及哪個方面，都會造成影響。美國的特朗普贏得大選後，中美博弈將發生新的變化和走向，且會影響一些地區已經發生的戰事及衝突。特朗普會調整美國內外政策，包括對華政策，這將波及美國的盟友及他們的對華關係。

這樣的變化正在發生。日本外相岩屋毅應邀訪華，與中國外長王毅會談。岩屋毅表示，中日領導人已達成共識，推進兩國關係不僅對全球有益，也會受到很多人歡迎。他說，此行要與王毅建立個人間的信任關係，兩國應展現領導力。特朗普還未當選總統前，日本執行拜登的政策、圍打中國時，可不是這個態度。

另一方面，菲律賓日前表示計劃購買美國的陸基中程導彈系統，確保菲國海洋權益。這套美國中程導彈系統將部署在呂宋島北部，可打擊和覆蓋台海、呂宋海峽、中國東部沿海大部分重要城市、南海及周邊中國軍事基地；菲律賓此舉，就是要繼續給美國當打手。美國的政局變化、誰當總統尚不會影響菲律賓的角色。

與此同時，南韓在戒嚴風波後，美韓重啟外交對話，商量因戒嚴風波而被推遲的兩國主要外交和安全相關活動，美韓要應對北韓可能發起的挑戰。另外，中國外長王毅應約與南韓外長通電話，討論南韓局勢、中韓關係及就北韓問題交換意見。這說明朝鮮半島出現任何事情，都和中美博弈有關。

當下，特朗普已拋出俄烏之戰盡快和談的計劃，正微妙地影響了中國與烏克蘭的關係。烏克蘭總統澤連斯基，日前在接受中國大使遞交國書時表示，烏方高度重視發展對華關係，要加強與中方交流合作。俄烏開戰以來，澤連斯基多次隨着美國的調子抹黑中國，對中方的解決方案和作用不屑一顧；現在美國要變了，他就趕緊跟着變。