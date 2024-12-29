醫健：伶牙俐齒：忽發奇想之口腔高科技應用

2024年即將完結，大家回望年初時定下的計劃，實現了多少？一年的大計和願望，首項就是身體健康。除了保持健康的牙齒，因膝蓋新傷初愈，為了減輕其負擔，今年年初我計劃減20磅。

以往練跑只拿着智能手機，光靠它記錄的跑步數據非常有限也不太準確。終於課金買了隻多功能的智能手錶，它記錄下我身體每一天的細節，包括心跳步數、呼吸頻率、睡眠質素，甚至預測我的馬拉松完成時間。在這身體狀況分析的意義上，它比我太太更了解我，甚至比我更了解我自己！它精確記錄住每次跑步練習的資料，例如步距和步頻，每步接觸地面時間，提腿高度，諸如此類林林總總的數據，再配以GPS全球定位系統，分析每一路段跑步的速度和表現。為了控制體重，這一年我每星期合計跑幾十公里，並且每日少食一餐，能有這樣的毅力我也感到很驚訝。

許多科企積極研發智能裝置，如嘗試利用手錶或手機自動檢測使用者的血壓和血糖水平，希望得到即時資料和累積下來的大數據，監察健康狀況。前文（請見於2024年12月1日刊登的《創科預防牙患》）提倡開發的人工智能軟件，用手機或平板電腦為幼稚園學生拍下照片或影片，系統能即時分析牙垢膜的分布和預測蛀牙風險，並通知老師和家長；個人好希望這概念能面世，能為社會大眾減輕牙科醫療開支，何況預防勝於治療，它帶來的價值更高。

牙刷智能分析潔齒數據 忽發奇想，假如有種非常高科技的智能電動牙刷，在漆黑的口腔內發出微光，攝像鏡頭記下實時數據，系統自動判斷牙菌膜所在，根據牙齒排列和形狀，計算出最理想的震動角度和次數，徹底清潔牙齒；同時會自動控制力度，預防用力過猛導致牙齦收縮「刷蝕」牙腳而導致敏感牙齒問題。

至於智能牙線方面，雖然我還未想出設計藍圖，世上天馬行空的發明家也許已有初稿也未可知！這種智能牙刷，如能將數據跟手機同步，就像跑步紀錄一樣，牙齒清潔習慣的數據將有系統地分析，如有牙患風險能及時提出警示。畢竟這些構想目前並未成真，大家惟有自動自覺清潔牙齒，事關「牙痛慘過大病」。

年初定下的目標我已提早完成，目前體重更比20年前大學畢業時輕。2025年快來了，大家定下了甚麼目標？

牙齒矯正科專科醫生邱家寶