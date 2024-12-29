迴旋處口釀禍 的士疑無收慢撞尾 鐵騎士人仰車翻

【本報訊】昨晨網上流傳一段「車Cam」短片，顯示一輛電單車由荃灣青荃路往荃青交匯處方向行駛，當駛至荃灣出口時，鐵騎士減速收慢，擬待路面情況許可始繼續前行。適時，一輛的士尾隨直出迴旋處，司機懷疑收掣不及，的士追撞電單車車尾；電單車捱撞後被推前數米，跨越一條行車線後翻車，鐵騎士隨之倒地。

據了解，該宗意外事發於上周四（26日）上午11時許，涉事姓洪（47歲）鐵騎士的腰及腳部受傷，事後清醒由救護車送往仁濟醫院治理，姓羅（44歲）的哥沒有受傷。執法部門經初步調查後，把案件列作「交通意外有人受傷」，事故原因仍在進一步調查。

網民斥的士炸彈太危險 有網民看畢上述片段後，留言直斥的士司機不是，「都到迴旋處口都完全唔收慢，害死人就係呢D（啲）司機，被佢咁隊一隊真無辜」、「的士炸彈太危險啦」。另有網民指：「大多數人揸車到路口，都係爭先恐後，只會猛踩油，完全不剎（煞）車放慢速度，只顧衝先，忽略咗前面仲有車。」