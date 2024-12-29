虐畜狂徒鐵絲綁嘴 可憐野鴿活受罪

熱心市民助解困 斥行徑變態殘忍 上水驚現虐鴿狂徒！有市民於上周三（25日）晚途經天平邨，發現一隻野鴿呆立不動，他起初不以為意，但相隔數小時後重回現場，目睹該隻野鴿依然如故。由於情況並不尋常，市民隨即趨前了解，赫見野鴿嘴部被人以鐵絲綑綁，他立刻伸出援手，聯同朋友替該隻野鴿鬆綁。據悉，涉事鴿子相信未成年，其身上沒有表面傷痕，至於犯案者懷疑不止一人，而是多人合作捕鴿「動私刑」。事件在社交平台曝光後，網民均指摘狂徒的行徑殘忍又變態，敦促相關部門予以嚴懲，避免同類事件再次發生。

上周五（27日），有動物組織在網上社交平台發文，指上水懷疑有人虐待鴿隻。根據貼文所述，該宗虐鴿事件發生於上周三晚上10時許，當時市民Dennis途經天平邨，發現一隻鴿子不尋常地呆站，但由於他當時有事處理，故此並無趨前查看。至翌日凌晨約3時，Dennis重返上址，察覺該隻鴿子仍然留在原地，他大感奇怪，於是上前查探究竟，未料赫見鴿子的嘴部被綁麵包膠袋的鐵絲綁着，相信是有心人士蓄意造成，形容其手段極度變態。

「可以不愛 但請不要傷害」 Dennis不能夠坐視鴿子受苦，遂立即在朋友幫助下捉着鴿子，並解開其嘴上的鐵絲，幸好鴿子身上沒有其他地方受傷，精神狀況亦算良好。Dennis表示，他以前亦曾經救過兩隻鴿子，根據其經驗及目測判斷，該隻野鴿應該未成年，由於單憑一人難以捉着鴿子，因此猜測有可能是兩人合作犯案。Dennis又指，今次是第一次目睹有人以綁嘴方式虐鴿，他對事件感到憤怒及予以強烈譴責，強調：「可以不愛，但請不要傷害！」並希望天平邨的居民多加留意，如發現有人虐待動物，請即時制止及報案求助，務必要把狂徒繩之以法。

油塘家貓困外牆水渠墮斃 另外，昨日上午10時許，油塘邨豐麗樓有住戶報案，指有一隻家貓被困在外牆水渠位置。消防及愛協人員接報趕至嘗試拯救，惟家貓最後失足飛墮至大廈平台。人員其後登上平台，經檢查後證實家貓已傷重死亡，至於其主人身份有待確定。有網民指出，鄰居於上周五晚上開始已乍聞貓叫聲，初步不排除涉事貓貓是通宵被困。