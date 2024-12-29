建屋量增 當局指填補取締劣質劏房缺口

【本報訊】政府將取締劣質劏房，但不少分間房需額外投資提升設施，基層人士擔心會推升租金，房屋局表示，連同約3萬個「簡約公屋」在內，未來5年（即2025-26至2029-30年度）總體公營房屋供應量將達18.9萬伙，加上約2.1萬個過渡性房屋單位，可協助填補房屋缺口，政府會有序推進簡樸房規管制度，小心部署，避免引起分間單位居民混亂和恐慌。

指已有條例規管籠屋 至於有意見認為，政府只規管分間單位，對「籠屋」置之不理，房屋局指，政府已於1994年訂立《床位寓所條例》（第447章）規管「籠屋」。由於床位寓所已受現行法例規管，並須符合一定的結構及消防安全標準，不建議將這些處所納入「簡樸房」規管制度，以免重複規管。而民政事務總署轄下牌照事務處也會繼續加強就這些處所的的巡查執法和宣傳，包括「籠屋」、棺材房／床位、「太空艙」及其他形式和設計的床位租賃等。

當局又指，未來幾年公營房屋的供應將大幅增加，原本居住在分間單位的合資格住戶可上樓，料市場對分間單位的需求會漸漸下降。原本的劏房又有超過七成、即約8萬個合資格的單位會以「簡樸房」的形式出租，不擔心會有基層居住單位減少的問題。