東呼即應：追巴士爆粗鬧司機 男子強開車門無理

【本報訊】男人當中也有不少未老先「衰」的例子，《東呼即應》近日在網上發現片段顯示，有男子在馬路上追趕巴士並拍打車身，更按下巴士車門旁緊急按鈕。又有片段顯示，大批巴士迷手執長鏡頭衝出馬路追着巴士狂影，巴士司機平日確實面對不少壓力。

有網友在12月25日上載一段影片顯示，一名男子疑似在馬路上窮追一輛剛離站的巴士，當時剛好轉燈巴士停車，該男子趁機衝上前，怒氣沖沖地一邊講粗口一邊拍打巴士車身，更出手按下巴士車門旁的緊急按鈕，之後更走到巴士另一邊欲想與司機理論，影片就此結束。

根據《公共巴士服務規例》，任何乘客或擬成為乘客的人均不得不適當地干擾車門，或不適當地干擾構成巴士一部分，或與巴士連接的任何其他機械裝置或控制器。

巴士迷馬路拍照險象環生 如今巴士司機面對不少壓力，另一片網上顯示，一班巴士迷人人拿着一支長鏡頭，毫無預警下衝出馬路，甚至走來走去狂奔到有利位置「影影影」，險象環生，罔顧司機及途人安全。