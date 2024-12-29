東呼即應：女士煙酒瞓唔足 卵巢早衰恐不育

停經年輕化 東呼即應籲進補早檢查 女士卵巢早衰有年輕化趨勢，曾有18歲女已停經個案；早前台灣亦有報道指，有女性26歲便已更年期。《東呼即應》訪問中西醫講解卵巢早衰會為女性帶來甚麼影響及提供預防貼士，有婦產科專科醫生表示，熬夜、吸煙、喝酒等會傷害卵巢；建議女士年過30應接受婦科檢查，否則卵巢功能轉差將影響生育。註冊中醫師譚莉英指，充足睡眠、保持情緒穩定、適量活動、進食補益肝腎食品，如黑芝麻、合桃或桂圓、紅棗，有助避免卵巢早衰。

原來很多女性並沒留意「卵巢早衰」的嚴重性，亦忽略了卵巢早衰有年輕化的趨勢。婦產科專科醫生黃慧儀指出，卵巢早衰在醫學定義是原發性卵巢功能不足，泛指40歲以下女士如果卵巢已停止運作，不再製造卵子，亦不再製造雌激素，被視為卵巢早衰，而在醫學上有部分女士其實未必找到原因，有些疾病的確會引致卵巢早衰，包括遺傳病，例如性染色體、X染色體出現問題，或是免疫系統病，最常見是紅斑狼瘡、甲狀腺的原因，有些是透過醫學治療引致的併發症。

早衰機率增至4% 黃慧儀續指，熬夜、吸煙、喝酒等日常生活不良習慣，的確會傷害卵巢，吸煙、喝酒身體會製造一些有毒物質，例如氧化因子，會攻擊卵巢細胞，亦會令卵巢功能下滑。而卵巢早衰亦有年輕化趨勢，黃慧儀表示，以前研究卵巢早衰的機會率可能是100個女士當中只有一個，但近期研究發現比率已上升至3至4%，有機會是因為大家多注意而去看醫生，但亦不排除這些個案真的多了。

黃慧儀解釋，卵巢功能到30歲後就會開始下滑，到35歲便算是高齡產婦而下滑較快，到40歲就像坐過山車一樣下滑，也與生育息息相關，卵巢早衰則是卵巢功能衰弱比較極端的個案，但其實亦有一部分女士的卵巢功能較該年紀應有的為弱，甚至沒有徵狀，這都有機會影響生育，她建議女士年過30歲去做婦科檢查，檢查卵巢功能，知道自己卵巢功能已經欠佳時，可能要加快她們的生育計劃，亦可能要考慮做冷凍卵子等措施，以保障她們的生育功能。

囑保持情緒穩定 中醫師就教路「4大貼士」防止卵巢早衰。註冊中醫師譚莉英表示，要避免卵巢早衰，第一要調整作息狀態，避免熬夜，有充足睡眠，最理想是「一覺睡天光」。第二要保持情緒穩定、減輕壓力，因為壓力大會令到肝腎臟腑功能受損。第三是適量活動，活動時有小量出汗就足夠。她解釋，中醫來說汗為血之餘液，如流太多汗等於流血，會敗壞了氣血。第四則可以多吃具補益肝腎，益氣養血的食品，例如黑芝麻、核桃、桂圓或紅棗等，對身體均有幫助。