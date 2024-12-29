今年初創企業4694間 僱員近1.8萬人

【本報訊】本港初創企業數目及僱員人數在今年雙雙創歷史新高。投資推廣署的初創企業統計調查顯示，今年香港的初創企業數目達到4,694間，較去年增加一成，較2020年大幅增加約四成。初創企業亦為香港創造更多就業機會，今年的僱員總數接近1.8萬人，按年增長7%，較2020年則增加約六成半。

投資推廣署署長劉凱旋昨日表示，初創企業數目有亮麗增長，有賴政府推出措施，支持初創發展，其中今年在健康及醫療，以及可持續或綠色科技行業的初創企業數目增幅最大，反映政府在創科領域、綠色能源等方面的資源投入已見成效。為進一步推廣香港優越的營商環境，投資推廣署未來將繼續透過全球34個辦事處，向世界各地的潛在投資者和企業介紹在港營商的好處，吸引他們來港開設或擴展業務。