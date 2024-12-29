當局指土地資金是創科痛點 冀引入生產線

【本報訊】港府推動香港發展為國際創科中心，創新科技及工業局局長孫東昨日表示，發展創科的重點在於將科技轉化為生產力，才能轉化為經濟增長，政府未來最大挑戰是團結社會各界、尤其是工商業界一同參與，在未來5至10年將創科產業搞上去。他又指，土地和資金是發展創科的「痛點」，未來會推出先行先試項目，希望吸引科研公司來港設生產線，為本地帶來實際經濟價值。

河套區明年起落成 正與租戶談細節 孫東在電台節目指出，土地和資金是發展創科的「痛點」。在資金方面，政府於施政報告提出100億元「創科產業引導基金」，目的是引領社會的資金，投向當局希望投入的策略性創科產業。土地方面，局方與香港科技園等機構磋商，希望在不久將來推出新措施，針對吸引重點企業在香港設廠，建立生產線，為本地帶來實際經濟價值。

他又稱，本港三大創科園區定位清晰，數碼港聚焦人工智能和數字化轉型，科學園是綜合創科園區，河套區則是本港和大灣區融合平台，其中河套區明年陸續落成，正與租戶洽談細節，期望吸引龍頭企業或初創公司，包括生命健康科技、人工智能數據及新能源新材料等符合重點發展領域的機構來發展。