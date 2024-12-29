演藝學院校長將離任 鼓勵追夢青年堅持

【本報訊】香港演藝學院校長蔡敏志於今年8月31日任滿後退下工作崗位，在校董會邀請下留任至12月31日。離任在即的蔡敏志回顧28年來於香港演藝學院的工作歷程，她指出香港作為文化多元的城市，藝術不僅是生活的一部分，更是塑造身份的重要元素，而隨香港逐步發展為中外文化藝術交流的中心，提升藝術素養和興趣變得重要，對年輕人而言更是對未來的一種投資。

蔡敏志指出，演藝學院的培訓尊重傳統，同時將創新理念和研究成果融入實踐之中，尤其在這個數碼化和現實世界日益融合的時代，藉着推動藝術科技研究增強學生對表演和實踐中技術應用潛力的認識，以提升他們的技術創造力和創新能力，豐富學習機會，以滿足行業需求。

對於希望投身表演藝術的年輕人，蔡敏志鼓勵他們要勇於追尋夢想，她引用名言指「藝術的目的不在於呈現事物的外表，而是它們的內在意義。」認為這句話體現了實體創造的務實態度，也提醒大家要具備開創精神，同時具備同理心。

寄語以藝術推動社會進步 蔡敏志鼓勵希望在演藝世界追夢學生堅持無畏和創新的精神，以善良和同情心超越一切，並將挑戰視為通往偉大的墊腳石，她又指真正的成功在於藝術對世界的影響，並寄語每一位年輕人都能在藝術的汪洋中找到屬於自己的方向，成為推動社會進步的力量。