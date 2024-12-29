國安法案例摘要更新 列黎智英鄒幸彤官司

【本報訊】律政司昨日將香港國安法及刑事罪行條例煽動罪案例摘要的中英文版本予以更新，內容涵蓋至本年6月30日之前的維護國家安全相關法律的發展，以及其後個別重大案件判詞，包括壹傳媒黎智英遭凍結、限制、沒收及充公財產案，和鄒幸彤與其他人等沒有遵從通知規定提供資料的案件。

包括黎遭凍結充公財產案 在《案例摘要》下的附表3指出，2020年8月被捕的黎智英，被當局控以串謀實施勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪；及串謀妨礙司法公正罪。翌年保安局局長依法向黎智英發出通知書，指有合理理由懷疑他持有的壹傳媒有限公司的全部股份屬「罪行相關財產」，不得直接或間接「處理」有關股份，譬如不能把有關財產隱藏、掩飾、轉換或調離香港。

至於《案情摘要》下的附表5就提到，包括鄒幸彤在內的3名被告人為支聯會的幹事，2021年8月15日警務處處長向他們發出，須在14天內以書面提供指明資料和支持文件的通知書，最終3人都沒有遵從該通知書的規定。

其他更新的內容包括，原有《刑事罪行條例》（香港法例第200章）第9條及第10條已被《維護國家安全條例》（2024年第6號）第139條廢除，並由《維護國家安全條例》第23條至第26條取代，於2024年3月23日起生效。