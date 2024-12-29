富康花園 發泡膠箱積如山 管理處捱轟扮盲

逾百個堆行人路 居民憂火劫報到 將軍澳富康花園驚現「發泡膠山」，惹起居民不滿。本報接獲多名居民反映，有商戶長期在屋苑範圍堆積發泡膠箱及垃圾，不但違反地契用途，一旦發生火警更後果堪虞。記者曾到場視察，發現發泡膠箱堆滿屋苑內外，高峰時估計有逾百個，有街坊質疑管理處收取費用縱容商戶，惟管理公司回覆指已責成職員跟進。食物環境衞生署今年截至上月共接獲16宗相關投訴，已派員到場調查及已向相關管理處和業主立案法團發出勸喻信。

將軍澳富康花園地下設有一個街市，有居民指鄰近街市的區域，長期有商戶將發泡膠箱亂丟在街市門口，而原本屬於屋苑範圍的垃圾房，亦被劃出一大片面積用於堆積大量發泡膠箱。另一名街坊指，據其查閱屋契發現，已明確列明不能將諸如發泡膠箱等易燃物堆放在屋苑範圍內，但管理處卻一直縱容相關行為。他聽聞管理處向屋苑街市商戶收取每月逾3萬元清潔費，以處理發泡膠箱與垃圾，街坊亦有尋求政府部門協助，惟最終仍未解決問題。

管理公司：責成職員增巡查 記者到垃圾房視察，發現堆積了大量發泡膠箱，估計佔用了垃圾房大範圍，而原本應放置在垃圾房範圍內的大型垃圾桶，卻堆放在垃圾房門前。部分街市商戶更將發泡膠箱及垃圾堆積在屋苑行人路當中，阻礙居民行走。與垃圾房一牆之隔的行人路，也堆積了大量發泡膠箱，記者粗略點算發現有近百個發泡膠箱。居民指該行人路仍屬屋苑範圍，而堆積的發泡膠箱不但有礙觀瞻，一旦發生火警後果嚴重。

本報就此事向富康花園的物業管理公司港深物業查詢，管理公司回覆指，已即時向駐邨管理處職員了解情況，凡接獲有關投訴清潔事項會及時安排清潔承辦商清理，並不存在垃圾堆積情況，並已責成駐邨管理處職員密切留意屋苑情況，加大巡查及清潔工作。該公司指商舖之垃圾已安排專責清潔員工處理，對於商舖業戶的違例情況，駐邨管理處會向商舖發出勸喻或警告信，不聽勸喻之商舖會交由法團顧問律師採取進一步法律行動。

食環署迄收16宗相關投訴 食環署發言人回覆查證時指，根據紀錄，該署今年截至11月26日共接獲16宗查詢所指地點的環境衞生投訴。上址屬私人地段，而私人處所（包括其公用部分）的管理、維修和清潔須由業主或佔用人負責。該署留意到該處的蔬菜店卸下蔬菜後，會將清空的發泡膠箱暫存於事涉地點，待回收商稍後運走。由於存放發泡膠箱的位置屬私人地段，因此須由該屋苑的業主立案法團及物業管理公司負責處理。

該署接獲查詢後已派員到所指地點調查，並已向富康花園的管理處和業主立案法團發出勸喻信，要求加強事涉地點的清潔工作及保持地方整潔。該署會繼續留意上址情況及採取適當行動，以保持環境衞生。記者何永明