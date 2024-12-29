汀九橋南行試人工智能偵察路況

【本報訊】汀九橋南行往青衣方向的路段今日凌晨零時起試行智慧公路先導計劃，系統會利用人工智能技術偵察交通意外、靜止車輛或路面其他異常情況，並即時通知青馬管制區的管控人員跟進。交通事故發生，現場人員亦可利用路肩疏導交通，附近燈號和訊息顯示屏亦會向駕駛人士發提示，紓緩交通阻塞。

有異常即通知管控人員 運輸署早前表示，汀九橋相關路段已加裝行車線管制燈號、可變訊息顯示屏及全面引入交通事故自動偵察系統，自動事故檢測系統即由視像鏡頭偵測異常情形，例如當車速放慢、停止或逆線行駛，可10秒內傳輸訊息予管制區同事，再作應對，相比以往平均要一分鐘，應對效率更快。

若發生事故需較長時間處理，現場人員可開放路肩，靈活應對以疏導交通，事故位置的行車線管制燈號和訊息顯示屏則會發出提示，指引隨後的車輛有序駛過，從而紓緩因事故可能引發的交通阻塞。先導計劃將先試行一個月，運輸署指會密切檢視相關系統和技術的具體運作，並按實際需要適當調整。若試行順利，署方會持續監察並在約半年後進行中期檢討，評估成效。