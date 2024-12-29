辦國際駕駛許可證 金鐘長沙灣設自助站

【本報訊】方便市民申請國際駕駛許可證，運輸署將於明年1月13日起，於金鐘及長沙灣牌照事務處各設一個「國際駕駛許可證自助服務站」，每日各設32個名額，最快一小時內取證。持有有效香港身份證及有效或逾期不超過3年的香港駕駛執照的市民，即日起可經網上系統預約使用。

每日各32名額 位於金鐘統一中心的香港牌照事務處和長沙灣政府合署的九龍牌照事務處，將於明年1月13日起，各設一個自助服務站，在周一至周五上午9時至下午5時提供服務，即日起可經網上預約使用。每個服務站每日提供32個名額，申請人須具有身份認證及數碼簽署功能的「智方便+」帳戶，帶備最近3個月內發出的地址證明文件，按預約時段到相關牌照處的自助服務站辦理申請手續。

首先，申請人需以「智方便+」作身份認證，並輸入申請資料，核實電子聯絡方式及掃描地址證明後，在自助服務站拍攝照片，然後輸入手提電話號碼以接收提示取證短訊，再以「智方便+」進行數碼簽署，最後以轉數快或繳費靈等電子支付方式繳費並領取收據，整個過程約15分鐘。若文件齊備，申請人最快可於一小時內，在同一牌照處的指定櫃位取證，與以往親身到牌照事務處櫃位的申請及取證時間相若，但比經網上或郵寄遞交申請所需的10個工作天快。

運輸署總行政主任/牌照事務周偉表示，自助服務站現時仍在試行階段，運輸署會在服務推出約3個月至半年後，檢視服務成效包括使用率及市民反應，並研究在牌照事務處或其他地方增設更多自助服務站的可行性。行政主任/牌照電腦支援麥振寧表示，將有職員在市民使用自助服務站時提供協助，運輸署網頁亦有教學短片。