深圳灣地鐵線開通 搶先乘搭港人潮湧

步行10分鐘可到出入境大廳 港人北上重要口岸之一深圳灣開通地鐵了！深圳地鐵5條新路線昨日開通營運，其中地鐵13號線南段便來往深圳灣口岸站至高新中站備受關注，13號線也是全自動運行線路，旅客從深圳灣口岸站C出口步行10分鐘便可到達出入境大廳，便捷往返香港。昨日上午，不少本港「鐵路迷」專程北上乘搭新線以示慶賀，也有乘客提早在站外排隊，等候搶搭頭班車，有香港旅行團更在新站等候開閘。

深圳灣口岸站內昨日人頭湧湧，大批民眾手持自拍棍用手機或相機拍攝，也有人舉起寫着「第一班車」字句的牌，在閘機前刷卡進站，奔向月台搭乘第一班車。等待頭班車的多數是學生，其中一名「鐵路迷」是南山區小學生胡同學，他指等待13號線已8年，昨日心情十分興奮，直言無法用言語形容。

香港市民郝女士在深圳灣口岸站乘車，她稱十分高興，以前到深圳玩要轉車，現在方便很多。深圳市民張先生則說，以前從深圳灣口岸返回內地後需要搭巴士，如今深圳地鐵發展速度非常快，十分方便。深圳市民顏先生也表示，地鐵11號線福星站對轉乘各線及通勤都非常方便。

5條新路線 13號線受關注 深圳地鐵13號線一期全長約22.4公里，共有16個車站，連接深圳灣口岸站至寶安區上屋站，首通段線路開通後，運營時間擬為上午6時30至晚上11時，聲稱單程運行時間約12分鐘。港鐵深圳副總經理張健龍表示，為支持13號線首通段初期運營工作，港鐵公司招募了一支來自香港、北京和杭州三地，具有豐富服務經驗的員工，組成志願者服務隊。他們會在首通段7個車站，為乘客提供服務。

港鐵參與營運深圳市軌道交通13號線第一期首通段，昨日亦同步投入服務，是港鐵在深圳參與營運的第二條地鐵線。新線連接深圳灣口岸，將進一步便利港深兩地以及粵港澳大灣區的人員往來，並有助滿足沿線地區的交通需求，為深圳市民提供更便利和高效的出行體驗。

除13號線南段外，深圳地鐵3號線四期來往雙龍站至坪地六聯站、7號線二期來往西麗湖站至深大麗湖站、11號線二期來往崗廈北站至華強南站、12號線二期來往海上田園東站至松崗站，均在昨日早上10時18分正式開通初期營運。