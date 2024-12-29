河套科創第二期 政府：下屆接棒開展

【本報訊】政府上月發表河套深港科技創新合作區香港園區發展綱要，創新科技及工業局局長孫東昨日在電台節目表示，該園區的第一期首批3座大樓陸續完工，計劃於明年中啟用，目前已進入最後階段，租務方面仍在洽談。而園區第二期發展正在規劃中，要下屆政府接棒將工作開展下去。

佔120萬平方米樓面面積 孫指出，香港園區的第二期的規劃涉及2030年至2035年的發展重點，基本上已有定案，主要參考第一期用地的發展，包括地積比率及香港創科發展的優勢，再參照海內外園區的發展模式等，因第一期發展已有100萬平方米的樓面面積，第二期亦計劃有同樣的規模，合共超過原先整個園區120萬平方米樓面面積的預算規模，要重新規劃及進行環評工作。

對於有議員擔心河套區交通配套未能趕及啟用，包括北環綫仍未竣工，難以應付未來人才往來需求，孫表示高度關注，指過去一直與相關部門磋商，在河套園區新的規劃中，人流可能達10萬人，對周邊基礎設施要求會提升，部分交通規劃已在進行，例如園區連接粉嶺和新田公路的西面通道已在今年10月開通，而港鐵古洞站預計2027年竣工。