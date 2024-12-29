北都新市鎮規模大 財赤困境憂難解

【本報訊】政府日前公布有關北部都會區的發展計劃，當中重點是兼具口岸商住區、新興產業和大學教育城，將來可容納48萬人口的新界北新市鎮。有議員認為有關計劃可發揮羅湖、文錦渡及香園圍3個口岸的商貿潛力，且可迎合未來香港要有一千萬人口的主張，但由於新市鎮面積佔北都土地達三分之一，規模龐大，關注如何籌集發展所需的資金，指政府需思考財政赤字的難題。

議員陳月明指北都的建設和規劃不斷細化，政府亦有聽取議員和地區的意見，並考慮到打鼓嶺一帶3個口岸的商貿潛力，冀可改善北區長期職住不平衡的情況。去年發表的《北部都會區行動綱領》就把研究中的新界北新市鎮設口岸商貿及產業區，避免成為第二個天水圍，為打鼓嶺居民對前景留下一線曙光。

勢舉債度日 每年逾千億 目前香港人口有753萬，而《北部都會區行動綱領》則提到將可以容納250萬人，剛好對應未來一千萬人口的主張。北都的住宅項目料可以容納來自市區的人口，以及相關的人才計劃和新興產業就業人口的需要。

有關發展資金的問題，陳月明表示非常關注。現時財赤嚴重，政府方案之一是發債解決北部都會區部分的建設資金，譬如計劃在未來5年，每年發債約950億至1,350億元，以推動北部都會區及其他基建項目，而今年的基礎建設零售債券的發行額就有177億元，然而發債將計入財政儲備，要吸引市民認購，息率就不能在低水平，事實上過去的債券計劃的息率亦高於銀行定存。假如政府收入沒有改善，需思考未來的赤字難題。此外，政府亦要面對3個片區試點的市場反應，以及是否推出更多片區計劃。

議員劉國勳則指，政府日前只是就新界北新市鎮提出初步規劃，未有確切的住宅布局和時間表。由於計劃必定牽涉龐大資金，故計劃中的1,400多公頃土地要用20年時間分批落實，如文錦渡及香園圍口岸的周邊土地就適宜優先發展。