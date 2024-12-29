過夜客人均消費僅2000元 風光不再 業界籲認清形勢

【本報訊】深圳居民本月起恢復一簽多行來港，聖誕期間內地旅客訪港人數有上升，優質旅遊服務協會主席兼餐飲集團負責人黃傑龍表示，今年多了港人願意留港消費，加上一簽多行恢復，市面變得熱鬧，估算餐飲業生意按月最多可升一至兩成，惟按年仍下跌一成。不過，黃亦指，內地旅客消費力已由過往的高位回落，以過夜客計，疫情前高峰時人均消費5,000多元，現時已跌到2,000多元，即大減約六成，直言本港餐飲零售業界要認清形勢，「（現時）已沒有以前那麼遍地黃金」。