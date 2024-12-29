過夜客人均消費僅2000元 風光不再 業界籲認清形勢
【本報訊】深圳居民本月起恢復一簽多行來港，聖誕期間內地旅客訪港人數有上升，優質旅遊服務協會主席兼餐飲集團負責人黃傑龍表示，今年多了港人願意留港消費，加上一簽多行恢復，市面變得熱鬧，估算餐飲業生意按月最多可升一至兩成，惟按年仍下跌一成。不過，黃亦指，內地旅客消費力已由過往的高位回落，以過夜客計，疫情前高峰時人均消費5,000多元，現時已跌到2,000多元，即大減約六成，直言本港餐飲零售業界要認清形勢，「（現時）已沒有以前那麼遍地黃金」。
政府年中推出好客之道運動，黃傑龍表示，近半年收到不少商戶表示希望加入「優質旅遊服務」計劃，強調會重質不重量，未來會繼續推動業界提升服務，亦計劃來年將「優質旅遊服務」計劃擴大至更多行業。至於有聲音認為應將「優質旅遊服務」計劃推廣至的士業界，黃傑龍表示過去最大的難題在於的士是隨手截，不會在看到「優」字後才上車，但現在有的士車隊，變化空間會較大，將來或有更多可能性。
冀增清真飲食認證吸中東客
另外，黃亦談到推動伊斯蘭飲食，期望更多食肆取得清真友善認證，尤其是當局在戰略上想尋找更多新客源，暫時而言中東、伊斯蘭旅客來香港不是最大份額，期望做好後可拓展中東及伊斯蘭客源市場。
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