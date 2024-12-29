酒店房「超額預訂」 首11月310宗投訴

【本報訊】不少人都在網上平台預訂酒店，但平台可能會有「超額預訂」的情況。消費者委員會表示，今年首11月已收到約310宗有關投訴，涉及金額逾156萬元；並提醒市民在出發前應再向所預訂酒店確認是否預訂成功。有律師指，相關條款並不能保證旅客一定有房入住。

今年截至11月，消委會共收到約310宗與網上酒店預訂服務有關的投訴，當中有120宗投訴涉及更改或終止合約。在過去3年中，更改或終止合約、價格或收費爭議有關的投訴最多。消委會總幹事黃鳳嫺表示，要避免外遊時酒店突然沒房間，出發前應向所預訂的酒店查詢詳情。她提醒，消費者應光顧持牌網上訂房平台，並保留有關收據，以保障權益。

平台條款不一定保障入住 有網上平台的服務條款列明，如用戶遇到酒店「超額預定」情況可免費取消訂單，或可協助有需要的用戶選擇平台上價格與類型相近的酒店以替代。

律師梁永鏗指出，平台的條款不一定完全能保障消費者預訂後有房間可入住。同時，平台的保障條款字數亦不一，幾百至逾千字不等；而有關條款愈短對消費者的保障愈大。