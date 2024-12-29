國家疾控局：偏肺病毒感染率趨升

【本報綜合報道】聖誕假期結束，2025年元旦及春節將至，北上過年的港人要小心內地又見傳染病。國家疾控局上周五（27日）表示，近期流感病毒感染率上升趨勢明顯，進入季節性流行期，肺炎支原體（肺炎黴漿菌）感染率在北方下降，在南方處於較低水平。中國疾控中心監測數據顯示，近期14歲及以下病例中，人類偏肺（人類間質肺炎）病毒感染率呈波動上升趨勢。

疾控中心傳染病所上周五指，預計今冬明春仍將呈現多種呼吸道傳染病交替或疊加流行態勢，從目前情況看，今年呼吸道傳染病的流行規模和強度較去年低。與此同時，目前正處於諾如病毒感染高發季節，預計未來兩個月仍將保持較高流行水平。每年11月至次年3月是北方流感高發季節，目前主要流行的呼吸道疾病包括流感、支原體、衣原體、鼻病毒、合胞病毒、人類偏肺病毒等。呼吸道疾病還存在交叉感染的可能，不排除一個人同時感染多種呼吸道疾病。

可同時染多種呼吸道疾病 最近有市民反映，感染流感後出現頭暈症狀，擔心是流感出現了「新毒株」。相關部門回應，目前還沒有發現呼吸道傳染病的新毒株。北京市海淀醫院呼吸與危重症醫學科主任醫生顏衞峰表示，同樣的病原菌在不同人身上，表現出來的症狀會有一些細節的不同。至於人類間質肺炎病毒是一種會引發急性呼吸道感染的常見病毒，主要症狀有發燒、咳嗽、流鼻涕等，跟流感相似，潛伏期一般為3至6天。目前，人類偏肺病毒尚無疫苗和特效藥物，治療措施多為對症支持治療。