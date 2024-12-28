笑看天下：出於眼紅 胡攪蠻纏

美國候任總統特朗普日前在自家社交平台Truth Social上，張貼佢與妻子梅拉妮亞嘅合照，並發表聖誕賀詞。然而所謂「賀詞」，卻是充滿挑釁的不屑語氣，火藥味極濃，亦充分反映其自大狂，他提到巴拿馬運河、格陵蘭、加拿大等。

關於巴拿馬運河，特朗普在賀詞中表示，要向所有人送上聖誕祝福，包括在巴拿馬運河的中國軍人，他們正在非法行動；又提到美國要出資修建巴拿馬運河，但沒有話事權。特朗普的潛台詞，無非威脅要收回巴拿馬運河主權。佢宣布提名邁阿密戴德縣國際貿易聯盟副主席卡布雷拉，出任駐巴拿馬大使。特朗普覺得巴拿馬在運河問題上欺騙美國，並指卡布雷拉是美國優先原則的兇猛戰士，相信他會在美國於巴拿馬利益的問題上有出色表現。

今年7月就職的巴拿馬總統穆利諾，曾承諾推動巴拿馬更親近美國，佢上任後隨即與美國簽訂協議，又譴責美國大選期間試圖暗殺特朗普的行為。之不過，討好特朗普只會自討沒趣，加拿大總理杜魯多為關稅問題親自覲見特朗普，結果特氏建議讓加拿大成為美國第51州，杜魯多由總理變成「州長」，你話幾咁恥辱！而穆利諾奉承討好特朗普一樣冇運行，侵侵毫不客氣要求「歸還」運河，並指巴國官員要遵從指示！內地官媒引述學者的話稱，巴拿馬政府是巴拿馬運河的正當主人，批評美國「收回」巴拿馬運河的說法毫無根據，荒謬至極。

事實上，美國根本冇法理依據重新控制運河。特朗普眼見巴拿馬2017年成為首個加入一帶一路倡議的拉丁美洲國家後，中國喺巴拿馬運河嘅影響力日益增加，恐怕是出於眼紅，因此廢噏甚麼「中國軍人在非法行動」，為了「美國優先」又再胡攪蠻纏！