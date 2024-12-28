撥亂反正：加拿大州與巴拿馬州

昨日談到，美國候任總統特朗普早前多次將鄰國加拿大稱作美國的「第51個州」，將加國總理小杜魯多貶低為「州長」，藉此加強自己在新一輪美加貿易爭端中的聲勢。近日特朗普轉為向另一個鄰國（雖然並非接壤）巴拿馬「出口術」施壓，聲言要將巴拿馬運河「收回」，變成美國的外飛地或另一個州。

其實，美國對巴拿馬的干預和操控可謂歷史悠久。由於位處南北美洲與太平洋、大西洋的中間，早於巴拿馬運河開通前，該處已成為全球列強的必爭之地，先後有西班牙、蘇格蘭王國、英國、法國、獨立後的哥倫比亞，以及當年仍屬墨西哥一部分的加利福尼亞勢力。雖然巴拿馬曾以不同名義多次宣稱獨立，但實際上一直未能擺脫外部干預，實現自主。

將太平洋與大西洋貫通的劃時代基建巴拿馬運河，最初是由法國人動工興建，英國人其後見利插手，但最後卻落入了美國人的手中。1903年，隨着美國扶植的巴拿馬共和國宣布獨立，兩國簽訂條約將已起好了大半的巴拿馬運河及相關區域「永久」撥歸美方掌控，大大促進了美國的進出口貿易。直至1977年，民主黨籍的美國總統卡特，與當時親美的巴拿馬政府達成協議，承諾在千禧年之前逐步將運河歸還巴國（特普朗指有關決定再次證明民主黨是蠢蛋）。

其後巴拿馬爆發軍事政變，反美親蘇的軍事強人諾列加上台，威脅要提早收回巴拿馬運河，促使美軍以打擊販毒為由入侵巴國，將諾列加強行捉返美國坐牢。1999年底，美國兌現承諾將運河歸還當時親美的巴拿馬政府，但近年換上相對反美的左翼政府後，多個運河港口及相關設施判了給中國（包括香港）和歐洲的企業營運，則又再引起了華府的不滿。明日再談。