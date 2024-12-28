自成一家：美國會退出世衞麼

目前距離特朗普重返白宮只餘不足一個月，各方對他上台後會否搞得世界不得安寧意見紛紜。有媒體引述特朗普交接團隊成員透露，正推動新政府上任首日讓美國退出世界衞生組織。不過我覺得這項政策落實的機會不大。

美國在2020年特朗普執政期間，曾宣布退出世衞組織，翌年生效。當年特氏之所以作出這個決定，一方面是要轉嫁自己抗疫不力的責任，另一方面則是因為特朗普一向認為美國是世界各大組織的最大金主，若這些組織不能為己所用，不如索性退出。所以，在特朗普上一個任期，美國退出了多個國際組織和國際條約，當中也包括世衞組織。

4年過後，抗疫的因素已經消失，第二個問題則繼續存在。但美國退出世衞組織的成本亦愈來愈大，包括意味着美國將失去在全球衞生事務中的領導地位，讓近年國際影響力急遽上升的中國取而代之。這也是2021年拜登就任美國總統後，為何會叫停並迅速重新加入世衞組織的原因。

特朗普主張美國優先，有人以為他要實施孤立主義，在外交領域退縮，而不管別國爭端。其實，特朗普奉行的孤立主義是收縮其他地區的投入以專心對付中國。縱使未來4年中美繼續脫鈎，美國仍然會組建一些以意識形態為主的組織，主導圍堵中國的新冷戰同盟。美國退出世衞組織，為中國提供在國際衞生領域增強影響力的機遇，顯然和特朗普的戰略意圖不符。

實際上，特朗普最近對很多國家發出威脅，例如向歐盟、日本、南韓索取軍事保護費。美國一旦退出世衞組織，其象徵意義更大，將面臨來自國內外巨大的質疑，包括眾多盟國擔心美國會進一步退出北約。所以我傾向相信美國不會退出世衞組織。