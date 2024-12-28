冰鑑春秋：柯文哲能否鹹魚翻生

民眾黨主席柯文哲於羈押113天後，終於被法官裁定具保3,000萬元新台幣限制住居、交保候傳，讓這場司法與政治攻防戰進入下一個篇章。

檢方結合媒體整整放了4個月的消息，對柯文哲進行人格毀滅戰，並聲稱滯留海外未歸的許芷瑜握有關鍵證據，企圖以此影響法官與社會輿論，達到接續羈押的目的。然而法官顯然並未買單，直接點出該查證的證人檢方都已查證，也拿不出許芷瑜涉案的具體證據，出乎外界意料地裁定交保，等於狠狠打了北檢與綠營媒體一個大耳光。

但柯文哲並未就此脫身，除了目前已起訴的京華城與政治獻金兩案，等待他的尚有第一魚果市場案、台智光案、南港轉運站BOT案、北士科案以及財產來源不明罪等案件，可以說未來至少5年，他都將官司纏身，民眾黨也仍舊風雨飄搖。

何況，北檢在偵辦過程中，透過媒體不斷放出種種與案情本身無關，卻重創柯文哲形象的八卦消息，早已顛覆柯的人設，而就在起訴書中，還刻意提及柯自稱「雍正皇帝」，準備實行「傅冬菊計劃」等無涉案情的個人隱私，為的就是一舉摧毀社會對柯文哲的支持，幫民進黨除去一個心腹大患。

而柯文哲雖然暫時重獲自由，但其他案件的偵辦也已啟動，隨時都可能因此遭到約談，甚至展開新一輪的羈押攻防。在嚴峻的情勢下，柯文哲恐怕很難如同過去般對媒體侃侃而談，展現他深受年輕人喜愛的個人魅力，民眾黨要想如同計劃中在2026年遍地開花，恐怕已成泡影！就算是柯文哲自己，再戰2028年的希望也是微乎其微。

柯文哲的唯一勝算，就是設法塑造自己政治受難英雄形象，並且打贏官司，若真能鹹魚翻生，轉生後的柯文哲，恐怕將無人可敵。