橫眉冷看：當前的第一要務

兩個月前，桌球界的殿堂級人物奧蘇里雲宣布移民香港。當時香港桌球總會的負責人接受訪問，便已預言奧蘇里雲只是帶頭人，往後會有更多知名運動員移居此地。果不其然，僅僅數十天後，目前世界桌球界排名第一的卓林普，也透過「優才計劃」成為香港居民。

所謂「有人辭官歸故里，有人漏夜趕科場」。自2019年反修例風波之後，香港掀起移民潮，要走的人，將此地講得有百般不是，但在不少外國人眼中，卻認為香港美食吸引、交通方便、活力十足，更有一個很多名人不便言宣的理由，就是此地稅率低。有人替奧蘇里雲算過一筆帳，以他去年的收入計算，如果在香港納稅，比起他的原居地英國納稅，可省下約380萬港元的稅款。近年香港樓價下跌，380萬元已足夠在新界區買一個兩房單位，若然每年省下的稅款都高達數百萬元，不可謂不吸引。

不過，香港特區政府也不要為此而沾沾自喜，此地是稅務天堂，因此年薪上千萬元或者身家達億萬元的富豪，向來都有不少人喜歡留居香港，中國內地更有不少明星、名人，很早就取得香港身份證。至於本地原有的所謂超高收入人士，正式移居外國的人也不多。但近年香港走得最多的，是年薪數十萬至一百萬元的中產階級。來一個奧蘇里雲、一個卓林普，但同一時間，卻有成千上萬的香港中產人士移民英國、加拿大、台灣，兩相比較，這便是徹頭徹尾的得不償失。

外地很多名人喜歡香港，是因為稅率低，但不少香港市民，卻是生活在貧窮線下，這些人就連交稅的資格也沒有，即使稅率再低，對他們也是毫無助益。因此，如何消滅貧窮，才是港府當前的第一要務。