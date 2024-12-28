坦言集：俄不停戰

烏克蘭戰場上的形勢很清楚，烏克蘭即使有北約的全面支援，包括獲美國等同意使用它們提供的中程導彈襲擊俄羅斯境內，依然是無法阻止俄軍的進度，無論是侵佔的俄境據點或烏克蘭境內，烏軍都是節節敗退。

俄羅斯的「榛樹」導彈等新導彈上台亮相，亦鎮嚇美國和北約，迫使它們有所節制。烏克蘭情報系統對俄羅斯的暗殺行動個別成功，卻沒法動搖俄總統普京在戰場上的決心，暗殺行動難以大規模進行，每次行動都暴露出烏克蘭情報系統的運作細節，使俄羅斯容易防範。

正是戰場失利，美國總統拜登的最後一擊失效，烏克蘭總統澤連斯基轉變立場，願意停火和談，且有求於中國，這更使特朗普揚言上任伊始便要烏戰停火，變得絕對可能。

國際上，包括歐美，已經差不多公認俄羅斯在烏克蘭戰場上，將取得戰略性勝利，法國等已開始私下與俄羅斯接觸，商談烏戰後事。北約和歐盟的領導層還奢言全力支持烏克蘭抗俄，但連仇俄最深的波羅的海小國（愛沙尼亞與拉脫維亞）亦說，若無美國參與，歐盟是沒法獨力與俄羅斯戰鬥。

美國抽身的話，歐盟沒有足夠的軍力以及國防工業的生產、研發力量與俄抗衡，歐盟在烏戰打擊下正急速「去工業化」。而美國強制禁止進口俄羅斯低成本能源，改從美國進口，便正嚴重地破壞歐盟經濟，使之陷入衰退的困境，若歐盟還要獨力延續烏克蘭戰爭，將會使經濟破產、政治大動亂。在這樣的形勢底下，俄羅斯為甚麼還要停火，讓北約與烏克蘭可以重整軍力呢？

俄羅斯現時的戰略是「不停火」，追求戰場決戰，目的是「特別軍事行動」的原本目標，烏克蘭的「去新納粹主義」與「去軍事化」，保證俄羅斯不受北約直接的安全威脅。縱使特朗普下月20日再度上台，也沒法扭轉戰場形勢，一是打核武戰略戰，特朗普政權會認為只會雙輸；二是美國更徹底地在烏克蘭撒手不理，讓歐盟接這個爛攤子，大不了回守美洲，走門羅主義老路，並同時欺壓歐盟，攫取更大的短期利益。

在美國拋棄下，歐盟能堅持與俄羅斯對敵，繼續支持已敗的烏戰嗎？最大機會是歐盟出現變化，但要先推翻拜登扶植上台的好戰政權。