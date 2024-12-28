酒駕的士剷壆滑行 吹波超標3倍

【本報訊】昨日清晨近5時，一輛空載的士沿中環干諾道中天橋西行，當駛至機利文街對開一彎位，的士懷疑失控撞向右邊石壆，再滑行近30米始告停下，的士右車身騎在石壆。意外中，的哥頭部疑撼向軚盤受傷流血，由於司機位車門被夾不能開啟，有途經駕駛人士發現的哥被困，遂慌忙協助報案。

救援人員接報趕至，迅速救出被困的哥。警員調查期間，有人身有酒氣且語無倫次，替其進行酒精呼氣測試後，錄得約90微克讀數，較法例容許的超標逾3倍，遂以涉嫌「酒後駕駛」，拘捕該名姓梁（63歲）的士司機，他其後被送院治理。

紅磡4車串燒3傷 另外，昨日上午近11時，兩輛的士、一輛私家車及一輛輕型冷凍貨車沿紅磡康泰徑東行，當駛至紅磡香港理工大學對開，帶頭之的士疑因應交通情況停下，尾隨的私家車和另一輛的士亦告收慢。詎料，冷凍貨車懷疑收掣不及撞向的士，繼而把其推前撞及私家車和帶頭之的士，釀成4車串燒意外。

事故中，帶頭的士的姓張（44歲）司機報稱頸痛，經治理後拒絕送院；另一名姓陳（58歲）的哥和姓吳（61歲）私家車司機，分別頸及背痛，需由救護車送院治理；而姓黃（34歲）冷凍貨車司機沒有受傷。受事件影響，現場交通一度受阻。