上訴庭：執法檢控部門 劫案嚴重錯判

只控告篤灰疑犯 3南亞兵獲放生 持「行街紙」的巴基斯坦漢於2020年被發現跟3名同鄉同處一車，停泊在天水圍，車內有手套等物品，揭發他們涉嫌計劃搶劫300米外一間找換店。該巴漢被捕後向警員錄取口供，並指控車內3人，包括一名主腦，而警員在懷疑主腦手機內，發現找換店女東主的照片。不過，最終只有上述巴漢被起訴串謀搶劫罪。他認罪後被判入獄8年。他不服刑期提上訴，上訴庭昨頒判詞，判上訴得直，改判上訴人入獄7年半。上訴庭坦言對當局「放生」車內其餘人士感到驚訝，形容當局嚴重錯判，並要求把判詞抄送警方及律政司刑事檢控專員。

上訴人是Khaliq Salman（又名Khalia Salman），案發時33歲，2009年3月以免遣反聲請留港。案情指，2020年1月10日，警員在天水圍嘉湖山莊對開截查一輛車，車內有4人，除上訴人外，還包括Hameed Mohammad Adil、Duraim Ali及Ahmad Ali。警員檢獲口罩、空背囊、手套等物品，車輛掛假車牌。警員在Hameed電話，發現一張附近找換店姓關老闆娘的照片。

上訴得直減刑至7年半 上訴人警誡下指，Ahmad告訴他有一份工作，之後上訴人跟Hameed見面，對方告訴他打算搶劫關的找換店。上訴人稱，Hameed是主腦，空背囊是用來載劫回來的錢。上訴人亦曾錄取無損權益口供，惟執法部門斷定上訴人可信性低，認為沒足夠證據以搶劫罪起訴車內其餘3人。原審法官最終沒有額外減刑，判上訴人入獄8年。

上訴庭在判詞中指，本案有獨立證據，指控上訴人聯同車內3人共同計劃搶劫找換店東主，即使不依賴上訴人口供，案中也有環境證據指控各人，尤其被指是主腦的Hameed，坦言對控方只起訴上訴人感到驚訝，形容執法及檢控部門在評定上訴人的協助方面，犯下嚴重錯判。由於原審未就上訴人給予口供而減刑，上訴庭遂就這點下調6個月刑期，由8年監禁減刑至7年6個月。案件編號：CACC 131/2023